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Главный провал ЦРУ предан огласке

На роль козла отпущения назначен бывший шеф ЦРУ Джордж Тенет

№ 36(70) от 05.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Главный провал ЦРУ предан огласке

 Шесть лет прошло с момента трагических событий 11 сентября 2001 года. Тогда угнанные террористами гражданские самолеты со снайперской точностью врезались в стоэтажные небоскребы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Это был самый резонансный теракт современности. Возглавляемое безответственными людьми ЦРУ не смогло предотвратить трагедию. В США до сих пор не могут понять, как американские власти «просмотрели» такой крупномасштабный заговор.

 В УСЛОВИЯХ предвыборной президентской кампании противники Буша усиленно навязывают версию, приписывающую его администрации прямое участие в террористическом заговоре. Последняя озвучена группой из 75 американских исследователей. Они изучили руины ВТЦ и пришли к выводу, что для разрушения башен использовали взрывчатку. Она была заложена между 10-м и 15-м этажами у оснований шести опорных колонн и подорвана в равномерно синхронизированной последовательности. Считается, что взрыв был использован в качест­ве повода для объявления очередного «крестового похода» на врага США. Многие в Америке отнеслись к новой теории ­серьезно. Нежелательный поворот событий заставил адми­нистрацию Буша пойти на жертву. На роль «стрелочника» был назначен бывший директор ЦРУ Джордж Тенет. Он стал главным персонажем нашумевшего доклада Конгрессу инспектора по проверке деятельности ЦРУ.

Краткое содержание доклада

 ЗАНИМАВШИЙ пост директора ЦРУ в 1997–2004 гг. Джордж Тенет «или не желал, или был не в состоянии мобилизовать ресурсы разведывательного сообщества для борьбы с угрозой в адрес США». Проверкой установлено, что ни у правительства США, ни у разведывательного сообщества не имелось всеобъемлющей стратегии по борьбе с группировкой «Аль-Каида».

 Информация о том, что террористы обдумывают похищение самолетов с последующей атакой важных зданий, поступала от агентуры в ЦРУ на протяжении с 1994 г. по август 2001 года. Всего о самолетных атаках было зарегистрировано 12 предупреждений. Уже тогда стало известно о замысле бен Ладена направить самолет на здание посольства США в Найроби, Кения. Оперативники ЦРУ, имея упреждающую информацию о готовящихся терактах, не воспользовались своими полномочиями и не локализовали преступный замысел, который привел к трагедии, унесшей жизни почти 3 тыс. человек. А ведь могли завербовать потенциальных террористов. Могли выявить каналы, по которым террористам оказывалась скрытая денежная помощь. Могли выявить получивших визы и поступивших в американские летные школы. Способов сорвать атаку было предостаточно.

11 сентября списали на Джорджа Тенета

 НА ПРОШЛОЙ неделе американцам стало известно, что разведка США наконец нашла ответ­ственных за теракты 11 сентября и честно донесла на себя Конгрессу. Об этом было сказано в опубликованных выводах секретного доклада, который подготовил генеральный инспектор по проверке деятельности ЦРУ Джон Л. Хелгерсон. До этого автор доклада четыре года занимал должность заместителя директора ЦРУ по аналитической разведке. Надо полагать, что дело свое он знает как никто.

 В своем докладе Хелгерсон детально раскритиковал работу американской разведки под руководством Тенета. Как выяснилось в ходе инспекции, средст­ва, ассигнованные на борьбу с «Аль-Каидой», использовались Тенетом не по назначению. Джон Хелгерсон рекомендовал создать комиссию для проведения дисциплинарного расследования в отношении бывших руководителей ЦРУ, которые прозевали подготовку группировкой «Аль-Каида» терактов в Вашингтоне и Нью-Йорке в сентябре 2001 года.

 Серьезный промах ЦРУ – то, что сотрудники одного из его подразделений держали под наблюдением двух будущих угонщиков, но вовремя не поделились имеющейся информацией с другими структурами ведомства. Выяснилось, что упреждающая информация о террористах, прямо причастных к подготовке акции 11 сентября, поступала в Лэнгли. Но ею «не смогли правильно распорядиться». Главный организатор терактов 11 сентября 2001 г. Халид Шейх Мухаммед устроил взрыв во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке в 1993 году. Он был известен ЦРУ до сентября 2001 года. Несколько десятков оперативников ЦРУ знали о том, что в США прибыли участники проведенного в Малайзии совещания по планированию акций против США – террористы Наваф Аль-Хазми и Халид Альмидхар. Оба иностранца приняли участие в терактах 11 сентября 2001 года. Произошло это в результате межведом­ственных трений и отсутствия налаженного взаимодействия спецслужб. Разведка, по каким-то соображениям, не удосужилась известить ФБР о факте въезда боевиков, поскольку пренебрегла постановкой подозреваемых на контроль въезда в США.

 Не было координации и с другой важной службой – Агентством национальной безопасности (АНБ – электронная разведка США). В докладе Хелгерсона говорится, что в нарушение всех правил директор АНБ генерал Майкл Хейден систематически отказывал Тенету в предоставлении оперативных данных оперативно-технической разведки, перехватывавшей каналы связи «Аль-Каиды».

Провалы разведчиков Тенета на постсоветском пространстве

 НА ФОНЕ нелестных отзывов о слабой управляемости американской разведки становятся понятны те грубые провалы, которые имели место в работе московской резидентуры ЦРУ в период, когда у власти в Лэнгли находился Джордж Тенет. Они-то и привели к его отставке в 2004 году. В результате этих провалов директор ЦРУ в июне 2004 г. подал президенту США Джорджу Бушу прошение об отставке «по личным причинам». Причины оказались достаточно вескими.

Защита жертвы доклада

 БЫВШИЙ директор ЦРУ Джордж Тенет, которого президент Буш 3 года назад наградил медалью «За свободу», вины за собой и подчиненными не признает и аргументированно доказывает обратное. Washington Post опубликовала его едкий пространный комментарий: «В августе 2001 г. генеральный инспектор (тогдашний) тоже подготовил доклад о деятельности ЦРУ, где сказано: контртеррористический отдел – профессиональная и действенная структура, способная анализировать ситуацию и предотвращать теракты. Тогда инспектор мне никаких рекомендаций по улучшению работы не давал!» «Задолго до трагедии у нас был обширный план по борьбе с террористами, иначе мы бы не предоставили его уже 15 сентября 2001 г. президенту Бушу. Нынешний инспектор даже не удосужился спросить его у меня или кого-то из президентской администрации», – негодует Тенет, который считает, что на него, таким образом, просто повесили всех собак.

Вывод

 ПУБЛИКАЦИЯ секретных материалов в США – событие нечастое. Их появление – скорее всего, «слив», как говорят у нас, на политических конкурентов в предвыборный период.

Станислав ЛЕКАРЕВ

Справка «АН»

 

 ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ слабого уровня управления во внешней разведке США являются следующие провалы подчиненных Тенета, которые стали причиной разоблачения ценной агентуры ЦРУ, завербованной из числа российских граждан. В период с 1997 по 2004 г. провалились следующие агенты ЦРУ:

 1. Представитель «Аэрофлота» в Зимбабве Владимир Гурджиянц (осужден за шпионаж в 1997 г.).

 2. Житель г. Александров Олег Сабаев, вербовавший для ЦРУ российских офицеров ракетных войск стратегического назначения (1998 г.).

 3. Студент Вильнюсского технологического института, компьютерный хакер Павел Ильин, участвовавший с начала 1999 г. в операции ЦРУ по проникновению в информационные сети ФСБ России (2001 г.).

 4. Генеральный директор московского ЗАО «Элерс-элект­рон Лтд» Виктор Калядин, который приобрел для американской разведки секретное техническое описание комплекса активной защиты танка «Арена» (2001 г.).

 5. Профессор МВТУ Анатолий Бабкин, при содействии которого американской разведкой был нанесен ВМФ России ущерб в 700 млн. руб. (2001 г.).

 6. Полковник ГРУ Александр Сыпачев, который подготовил по заданию ЦРУ информацию о кадровом составе органов российской военной разведки (осужден за шпионаж в 2002 г.).

 7. Бывший полковник Службы внешней разведки РФ и сотрудник резидентуры российской разведки в США Александр Запорожский. Он работал на ЦРУ с 1995 г., провалив российскую агентурную сеть в США (осужден в 2003 г.).

 8. Заведующий сектором отдела военно-технического сотрудничества Института США и Канады Игорь Сутягин собирал по заданию американской разведки секретные сведения о российских военных разработках, в том числе о подводных лодках (осужден в 2004 г.).

 За этот же период из России со скандалом были выдворены задержанные с поличным сотрудники американской разведки Черри Либернайт (1999 г.), Эдмунд Поуп (2000 г.), Юнжа Киссинджер (2002 г.).

 

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