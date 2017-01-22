Пророки на службе спецслужб

О результатах наших исследований в области психотроники известно мало. Чаще всего знаменитые оракулы, маги, ясновидцы появляются в канун каких-либо потрясений. Как будто кто-то посылает их, чтобы предупредить человечество о предстоящих катастрофах. Они предсказывают и время надвигающихся кризисов, и последствия этих событий.



Так было перед Первой мировой войной, когда в роли провозвестников беды выступали Папюс, Гвидо фон Лист, Хейро, Григорий Распутин, иеромонах Иннокентий. В канун революции в России и в период Гражданской войны о катастрофах вещали Зеботтендорф, тибетский далай-лама Хутухту. В Советской России эти механизмы пытались поставить на службу революции ясновидцы из группы Глеба Бокия. Перед Второй мировой войной наиболее известными оракулами были: американцы Эдгар и Хью Кейси, Хуберт Пирс, Дж. Б. Райн, немец Эрик Гануссен, швед Карл-Эрнст Крафт, Вольф Мессинг и Сергей Вронский, а также астролог Гиммлера Вульф и ещё целый ряд предсказателей. В период холодной войны эту функцию довольно успешно выполняли Ванга, Жерар Круазье, В. Тенхаев из Утрехта, философ индийского университета Бхагван Шри Раджниш, спецгруппа Пентагона Альберта Стабблбайна.



Ясновидящих во все времена почитали как обладающих психическим предвидением и пророческими способностями. Однако всегда власти старались монополизировать информацию оракулов и пресекали любую возможность оппонентов воспользоваться ею. Так, в Германии Гитлер придал астрологии статус имперской науки, но он распорядился и о запрете всех форм предсказания судьбы. Сразу же за этим по всей Германии прошла конфискация оккультной литературы.



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