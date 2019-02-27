Ольга Васильева призвала вновь сделать школы вторым домом для детей

Министр просвещения заявила, что нужно стремиться к созданию в школах комфортной обстановки для детей, чтобы у ребят было желание и мотивация ходить на учёбу и общаться с одноклассниками.

«Дети устают от школы, дети не хотят ходить в школу, вот у детей происходит выгорание, дети перегружены. Нам нужно сейчас сделать самую большую вещь: учителя вернуть туда, где он был всегда, а не заниматься отчетами. Начать процесс очень сложный, очень важный - создание климата в школах такого, который был недавно, климат: школа - дом», - передаёт РИА Новости слова Ольги Васильевой.

Министр уверена, что школа должна интересовать ребят больше, чем гаджеты и развлечения, и работать над этим нужно начиная с первого класса.