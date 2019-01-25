Работа после ВУЗа: миф или реальность?

Около трети выпускников российских вузов не могут устроиться на работу в первый год после получения диплома. Такую печальную статистику раскрыла вице-премьер Татьяна Голикова.

Согласно её словам, в течение первого года после окончания учёбы только 72% выпускников смогли найти себе работу. Данные были собраны при помощи системы мониторинга трудоустройства выпускников за 2018 год, сообщает РИА Новости.

Как ранее писали Аргументы недели, в последнее время всё меньше работодателей обращают внимание на наличие диплома о высшем образовании. Специалисты связывают это с тем, что в современных реалиях на первый план выходят практические навыки.