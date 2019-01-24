Почему образование теряет значение при приеме на работу?

Диплом о профильном высшем образовании постепенно становится ненужным рудиментом. Работодатели все чаще признаются, что образование определенного типа не играет роли при трудоустройстве.

Крупнейший российский портал поиска работы пошел еще дальше – убрал графу «образование» из формы для размещения вакансий. Происходящее является следствием стремительных изменений в экономике и социуме. Новые технологии появляются быстрей, чем мы успеваем их освоить, а значит, получение новых рабочих навыков становится беспрерывным процессом. Соответственно, образование нам теперь приходится получать в течение всей жизни, а не только в институте.

В таких условиях, конечно, самый престижный диплом потеряет свое значение, если у специалиста не имеется нужных практических навыков. Исключение составляют, пожалуй, лишь дипломы врачей и инженеров.

Эта тенденция привела к тому, что молодежи, получившей образование, но еще не имеющей практических навыков, становится все сложней найти работу. Цифры показывают следующую картину безработицы в категории 20-29 лет: в России – 34,3%, в Италии – 31,5%, в Испании – 36%, в Греции – 43,7%. В дальнейшем эти показатели продолжат постепенно ухудшаться, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».