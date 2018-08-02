Участники слёта Всероссийского общества инвалидов УрФО стали пиарщиками

На Южном Урале завершился VIII Межрегиональный слёт молодёжного актива Всероссийского общества инвалидов Уральского федерального округа. Его посетили более сотни участников из Челябинской, Тюменской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. В этом году проект посвящён 30-летию Всероссийского общества инвалидов.

Для молодых людей с инвалидностью организаторы – Челябинская областная общественная организация ВОИ и Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета – подготовили мастер-классы и тренинги, лекции-практикумы, деловые игры, а также обсуждение вопросов высшего образования, конкурсов профмастерства, трудоустройства и доступной городской среды.

В течение четырёх дней в доме отдыха Аргаяшского района «Звёздный» с участниками работали преподаватели и эксперты, студенты и выпускники факультета журналистики ЧелГУ. Направление «Масс-медиа» у участников слёта молодёжного актива вызвало живой интерес, собрав на своей площадке 22 человека. Слушатели научились создавать и продвигать текстовый, аудио- и видеоконтент в социальных сетях, компьютерному моделированию форматов изображения, осуществлять монтаж и обрабатывать видео с помощью различных видеоредакторов. За период четырехдневной работы определились лидеры направления, высказавшие свои пожелания и дальше продолжить развивать свои навыки в этой области, в том числе и с помощью получения высшего образования. Участники отметили важность этой работы:

«В нашем окружном отделении ВОИ мне посоветовали поучаствовать в слёте, и я, не задумываясь, согласился, – поделился один из участников площадки «Масс-медиа». – Организаторы стараются сделать наше пребывание максимально комфортным. Здесь я получил массу полезной информации, которой раньше не располагал: научился снимать видеосюжеты, в режиме пресс-конференции рассказал о своей работе, которой я занимаюсь в реальной жизни (адаптивной физической культурой) и получил хороший отклик аудитории на свою работу».

По мнению директора Центра информационных технологий экономического факультета ЧелГУ Николая Ольховского, общество нуждается в молодых инициативных инвалидах, которые готовы браться за решение социальных проблем.

«Работа в этом направлении ведётся: на круглом столе ребята представляли свои социальные проекты. Но на сегодняшний день не все активисты готовы возглавить реальный проект. Поэтому вопрос об обучении и поддержке молодёжи, демонстрирующей интересные идеи и потенциал к их реализации, – ключевой в развитии ВОИ. Собственно, именно с этой целью и был организован слёт», – резюмировал он.