Профсоюз работников ИГУ выступил против увольнения из вуза Алексея Петрова
16 ноября 2016, 13:46 [ «АН-онлайн» ]
Профсоюз сотрудников ИГУ единогласно выступил против увольнения из университета кандидата исторических наук, доцента, заместителя декана исторического факультета Алексея Петрова.
«Заседание профсоюза состоялось утром 16 ноября. Сам я на нем не присутствовал. Мне стало известно, что там действительно было принято такое решение, – прокомментировал ситуацию Телеинформу сам Алексей Петров. – В ближайшее время профсоюз направит ректору ИГУ мотивировочное письмо. Теперь будем ждать только решение ректора».
Напомним, 16 ноября состоится пикет в поддержку Алексея Петрова, которому грозит увольнение «за прогулы» по итогам прокурорской проверки. Мероприятия состоится, как и планировалось, на улице Карла Маркса,1 (возле памятника императору Александру) 16 ноября в 16.30.
Напомним, прокурорская проверка была инициирована руководителем регионального отделения «Национального освободительного движения» Сергеем Позниковым. В онлайн-интервью он объяснил мотивы, побудившие его обратиться в прокуратуру с требованием проверить соблюдение трудового законодательства замдеканом истфака ИГУ. Член организации НОД назвал историка «элементом колониальной системы» и отметил, что ему не нравится то, что Алексей Петров «размывает мозги студентам и делает их беззащитными перед амеровской пропагандой».
продолжение материала на портале "ТЕЛЕИНФОРМ" 16.11.16