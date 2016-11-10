Рособрнадзор определился в датах проведения проверочных работ в школах
10 ноября 2016, 23:10 [ «АН-онлайн» ]
В государственном ведомстве по контролю в области образования и науки сообщили, что всероссийские проверочные работы (ВПР) в обычном режиме будут сдавать только выпускники 4-х, 5-х и 11-х классов школ России.
В ведомстве отмечают, что ВПР, то есть итоговые проверочные работы по определенным дисциплинам для проверки уровня знаний учащихся – это не аналог и не альтернатива ЕГЭ, это контрольные проверки, которые проводятся только на областном и даже межшкольном уровнях, пишет «Учительская газета».
Спустя несколько лет итоговые работы станут выполнять все учащиеся с четвертого по восьмые классы.
Итак, по расписанию Рособрнадзора, выпускники-четвероклассники напишут ВПР по русскому языку 18 и 20 апреля, по математике - 25 апреля, по предмету «Окружающий мир» - 27 апреля.
Выпускники пятых классов всероссийские работы по русскому языку сдадут 18 апреля, по математике 20 апреля, по истории - 25 апреля и 27 апреля напишут ВПР по биологии.
Одиннадцатиклассники напишут ВПР по физике 25 апреля, по химии - 27 апреля, ВПР по биологии пройдет 11 мая, по географии - 16 мая и 18 мая сдадут итоговую проверку по истории.