В школьную программу вносить никакие изменения не планируется, тем более - заменять изучение романа Льва Толстого Библией, а президент РАО Людмила Вербицкая изложила свое личное мнение, сообщили в ведомстве.

Таким образом, в Российской академии образования (РАО) опровергли планы заменить изучение романа «Война и мир» Льва Толстого в школе Библией, сообщает РИА Новости 30 сентября.

Ранее "АН-онлайн" сообщали о предложении президента РАО Людмилы Вербицкой заменить изучение романов Толстого и Федора Достоевского из-за сложности их восприятия детьми.

В РАО сообщили, что школьная программа по литературе не пересматривается и никаких изменений в нее вносить в данный момент не предполагается.