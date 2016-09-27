Ольга Васильева рассказала, какой будет зарплата учителей

Еще один проект реформ описала на совещании с региональными министрами глава Минобрнауки Ольга Васильева, рассказав о примерных положениях единой отраслевой системы оплаты труда школьных педагогов.

Упомянутая система будет разработана к концу 2016 года, передает РИА Новости. Васильева уточнила, что разработка новой системы оплаты учительского труда будет проведена совместно с профсоюзами.

Основные цели новой реформы - обеспечение нормирования учительского труда, установление верхнего предела часовой нагрузки, а также предстоит прописать порядок начисления стимулирующих выплат.

Васильева также добавила, что министерство обязательно учтет и региональный опыт и проведет серию обсуждений.