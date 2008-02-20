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Дотянуться до ЕС

Сколько нужно работать, чтобы получать, как в Европе?

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Недавно президент озвучил планы развития экономики до 2020 года. Он упомянул о резком росте доходов населения. Через 12 лет зарплаты в нашей стране должны будут подняться до такого уровня, что жителям США и Европы впору будет задуматься, не переехать ли на работу в Россию. Реально ли совершить такой рывок?

Ленивая «нефтянка»

Планы, конечно, замечательные. Вот только, чтобы подтянуть доходы населения до западного уровня, нужно сначала резко увеличить производительность труда в стране. Насколько больше придется трудиться? Ни много ни мало – в четыре раза.

Пока по уровню производительности труда мы плетемся в хвосте стран «Большой семерки». Этот показатель у нас в 5 раз ниже, чем в США. ЕС обгоняет Россию втрое. Статистика Международной организации труда (МОТ) удручает. По ней выходит, что население России работает «спустя рукава».

Во-первых, дешевая рабочая сила далеко не всегда идет на пользу экономике. По образному выражению экономиста Евгения Ясина, «батальон таджиков в России по-прежнему с успехом заменяет экскаватор». Поэтому наши предприятия экономят на оборудовании, но раздувают штаты. Взять, к примеру, металлургию. Чтобы выплавить 1 млн. тонн стали, российский комбинат задействует 5 тыс. рабочих. Конкурентам в США для производства того же 1 млн. т достаточно… 300 сотрудников. Даже китайские компании обходятся силами 700 рабочих.

Во-вторых, за рубежом уверены, что Россия – одна из самых «ленивых» стран Европы. По данным МОТ, в Европе в среднем трудятся по 40 часов в неделю, в США – 44 часа, в якобы «расслабленной» Индии – 46 часов. На этом фоне получается, что мы «бьем баклуши». Среднестатистический житель нашей страны посвящает работе 35,5 часа в неделю. Как ни удивительно, меньше всего «пашут» в добывающей промышленности, включая нефтегазовую. Рабочая неделя там 34 часа. Немногим больше «вкалывают» российские чиновники – 36,5 часа в неделю. На мировом уровне трудятся только торговцы и банкиры.

С другой стороны, данные МОТ – отнюдь не истина в последней инстанции. Для начала разберемся, откуда эта организация берет свои устрашающие цифры? Оказывается, ее снабжает ими наш Росстат. Самое интересное, что российское статистическое ведомство… утаивает эти данные от собственного населения. Оно «втихую» отсылает их в штаб-квартиру МОТ в Женеву. Но на русском языке не публикует. И понятно почему. У критиков «государственной статистики» появится еще один сильный козырь, чтобы заявить – официальные данные далеки от реальности.

В то же время независимые исследования дают совсем другие результаты. В распоряжение «АН» попала «закрытая» аналитика, подготовленная экспертами Высшей школы экономики. Исследование делалось для Министерства экономического развития. Оно хотело знать: как обстоят дела с производительностью труда в российской промышленности?

Итак, с одной стороны, они идут не лучшим образом. Провальных предприятий в стране хватает. В зависимости от отрасли, на 30–40% заводов уровень производительности труда – «ниже плинтуса». Она отстает от мирового в 5–10 раз. Причем процент «неудачников» примерно одинаков во всех, даже самых конкурентоспособных индустриях. 

С другой стороны, провальные результаты показывают крохотные заводики. Портрет типичного неудачника – предприятие с персоналом в 100–250 человек. Оно расположено в небольшом городке со 100 тыс. жителей. Товар пользуется спросом только в своем регионе, две трети оборудования изношено, собственных средств на обновление нет.

Зато у производственных гигантов в целом все неплохо. Пятая часть российских заводов работает в 2–3 раза эффективнее, чем отрасль в целом. Производительность труда у лидеров в 10 раз выше, чем у наиболее отстающих товарищей. Огромный разрыв между передовыми предприятиями и аутсайдерами наблюдается в металлургии, пищевой промышленности и деревообрабатывающей. В этих отраслях «скачки» производительности труда могут достигать 25 раз!

Так что руководителям маленьких заводов есть о чем задуматься. Исследование показало, что с ростом компании и перемещением производства в крупные города шансы попасть в группу лидеров резко возрастают. Значит, чтобы выжить, нашей промышленности нужно укрупняться.

Трудовой рубль

Эксперты дают и другой рецепт. Не нужно бояться роста зарплат! Считается, что они растут у нас слишком быстро. Поэтому, мол, российская промышленность стремительно теряет конкурентоспособность.

Но в действительности, по мировым меркам, наши предприниматели сильно недоплачивают работникам. Вот простые цифры. В нашей стране «вес» заработной платы в валовом внутреннем продукте не превышает 30%. В других странах доля оплаты труда гораздо выше. Во Франции и Германии – 50% ВВП, в Швеции – 58%, в США – 60%!

Контраст становится еще заметнее, если спуститься на уровень отдельных компаний. В США и Европе доля зарплат в общих расходах фирмы колеблется от 25 до 40%. У нас – в среднем 15%. Самые щедрые в России – финансовые компании, они выделяют на персонал треть расходов. «Жаднее» всего – энергетики. Они «отстегивают» только 5% всех трат.

Значит, наши компании эксплуатируют сотрудников значительно сильнее. Причем даже западные концерны играют здесь по местным правилам. Компания «Прайс Вотерхаус Куперс» подсчитала, что в 2007 г. на каждый рубль, инвестированный в зарплаты российского персонала, фирмы получили 2,3 руб. прибыли. Это в два раза больше, чем в Западной Европе! Иными словами, с каждого заработанного рубля нам перепадает менее 30 копеек. В то время как в Европе не скупятся «отстегнуть» и половину.

С одной стороны, доходы населения в России растут быстрее, чем производительность труда. С другой, как ни раздувай оклады, догнать к 2020 г. по зарплатам страны «Большой семерки» нам будет непросто. «Для этого нужно, чтобы производительность труда 13 лет подряд росла на 12% в год», – подсчитал экономист ЦМАКП Владимир Сальников. В действительности же последние семь лет она увеличивалась лишь на 6% в год. За то же время доходы населения увеличились в 6,5 раза. Значит, мы пока что «не отработали» даже той прибавки, которую уже получили.

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