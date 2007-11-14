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Рыба пошла на развод

Как превратить Россию в «сверхдержаву» морских деликатесов

№ 46(80) от 14.11.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Рыба пошла на развод

Россия пристрастилась к дорогой иностранной рыбе. Одна только Норвегия в нынешнем году по­ставит нам морепродуктов на 600 млн. долларов. Скандинавские рыбаки не нарадуются: в первом полугодии они продали в Россию на 40% больше семги и на 50% – сельди. В результате наша страна стала треть­им после Дании и Франции потребителем норвежской рыбы.

Скандинавам хорошо, а нам должно быть обидно. По мнению экспертов, при правильном подходе уже через 5–7 лет мы могли бы сами стать «сверхдержавой морских деликатесов». Специалисты утверждают, что всю завозимую к нам форель можно выращивать внутри страны. России ничего не стоит завалить мир собственными семгой, мидиями, трепангом и морским гребешком. Что для этого нужно сделать?

Лучший белок на планете

Простых рецептов нет. Пока что с рыбой в стране беда. России достались самые богатые водные ресурсы в мире. Но мы разбазариваем этот подарок природы. По сути, у нас «простаивают» 0,5 млн. км рек, 30 млн. гектаров прудов, озер и водохранилищ.

В других странах им нашли бы лучшее применение. «Вся российская рыбная отрасль с ее огромными флотами добывает 3,5 млн. тонн морепродуктов в год. А Китай в своих прудах и озерах одного только карпа выращивает 40 млн. тонн», – восклицает директор компании «Русское море» Максим Воробьев.

Выходит, что Россия по-прежнему надеется на случайный улов. Кстати, с каждым годом он все жиже. В это же время другие государства, махнув рукой на «капризы природы», научились разводить рыбу в любых количествах и досыта накормили ею население.

Рыба прибыльнее нефти

Технологию искусственного выращивания морепродуктов специалисты называют «аквакультурой». Человечество занялось этим не от хорошей жизни. «Уже в 1970-е годы стало ясно, что население планеты растет, а ресурсы Мирового океана истощаются», – объясняет специалист Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии Ирина Яхонтова.

Перед такими густонаселенными странами, как Китай, Индия, Индонезия, Бангладеш и даже Япония, замаячила реальная угроза голода. Рыба же – источник лучшего белка на планете. Он более дешевый, чем куриный, и более полезный, чем животный. К тому же в рыбе оптимальный баланс аминокислот. Но этот ресурс стремительно заканчивался…

Первыми спохватились китайцы. Они подошли к делу с размахом. И сейчас там «каждая лужица» используется для разведения карпа, а каждая бухточка заселена устрицами и мидиями. В итоге именно за счет разведения рыбы Китай накормил свое миллиардное население.

Европа пошла иным путем. Перед норвежцами угроза голода не стояла. Но рыбные богатства страны, а вместе с ними и немалые доходы, постепенно заканчивались. Норвегия начала культивировать дорогие породы – форель и семгу.

Они любят прохладную воду и отлично прижились во фьордах. На пустынном побережье страны возникли сотни рыбных ферм, со временем превратившихся в настоящие градообразующие предприятия.

Постепенно бизнес вырос до впечатляющих масштабов. Норвегия – третий после ОАЭ и России мировой поставщик нефти. Но, по прогнозам, уже через пять лет экспорт искусственно выращенной рыбы принесет этой стране больше денег, чем продажа углеводородов...

Несколько лет назад Норвегия была монопольным поставщиком дорогих пород искусственно выращенной рыбы. Сейчас ее потеснила Чили. При поддержке правительства там развернули очень успешную программу разведения лосося.

Кредитный марафон

Треть рыбы, поступающей на стол человечества, выращивается искусственно. Несмотря на сказочные природные богатства России, наша доля в этом улове ничтожно мала. Мы производим всего 0,2% мировой аквакультуры.

В правительстве это осознают. После долгих дебатов поддержку промышленного рыбоводства включили в нацпроект по развитию АПК. Аквафермы получат на льготных условиях 1,5 млрд. рублей. Государство не дарит им эти деньги, но выдает на очень льготных условиях. Две трети ставки по кредиту погасит федеральный центр, остальную треть (по желанию) могут заплатить региональные власти.

России достались самые богатые водные ресурсы в мире. Но мы их разбазариваем.

Узнав о бесплатных кредитах, рыбохозяйства наперегонки бросились подавать заявки. Отрасль словно прорвало: новые проекты стартуют едва ли не каждую неделю. Благодаря поддержке государства наша аквакультура буквально «вскипела» от бурной деятельности. Все новые пруды «засеивают» мальками, все больше веревок, увитых колониями мидий, спускаются на дно Белого моря...

Мелкие, но по три

Но дешевые государственные кредиты рано или поздно закончатся. Что будет потом? Чтобы наша аквакультура не зачахла, нужно уже сейчас думать о продвижении продуктов на рынок. Можно вырастить лучшую в мире форель, но без рекламы ее никто не купит.

Этому стоит поучиться у конкурентов. Те же норвежцы приложили огромные усилия для захвата российских прилавков. С 1998 года их государственный «Комитет по вопросам экспорта рыбы» тратит десятки миллионов долларов в год на программы «стимулирования сбыта» своих морепродуктов в наших розничных сетях. Цель – приучить всех участников рынка именно к своему товару.

У российских «аквафермеров» таких денег на продвижение нет и в помине. Так что единственный их козырь – цена. Тут есть над чем поработать. Наши морские деликатесы дешевле импортных. По данным директора компании «Русское море», себестоимость 1 кг отечест­венной форели не превысит 70–80 рублей. В розницу рыба пойдет по 120–150 руб. за килограмм. Норвежцы же просят за свой товар от 250 рублей. Так что наш производитель вроде бы на коне.

Но есть и подвох. «Отечественную форель с норвежской не сравнить. Она мелкая, весом не больше 1,5 кг. На филе и нарезку такая не годится. А из Норвегии получаем рыбу весом 4–5 килограммов», – объясняет замдиректора по закупкам компании «Посейдон» Владимир Гуртовенко. Придется российским производителям еще крепко поработать над качеством рыбы.

Как развивается аквакультура в России

Бисеровский рыбхоз (Московская область) получил пятилетний кредит на 25 млн. рублей. Предприятие добавит к этой сумме 15 млн. руб. собственных денег и построит автоматический цех по круглогодичному выращиванию мальков форели. Цех рассчитан на 50 тонн мальков в год. Каждые два года они будут «превращаться» в 350 тонн товарной рыбы (форель растет не быстро).

В Мурманске впервые в России начали искусственное разведение атлантического лосося. Побережья Норвегии и Кольского полуострова идентичны по природно-климатическим условиям. Так что наш северо-запад нравится лососю ничуть не меньше норвежских фьордов.

Впечатляющий рывок в развитии аквакультуры готовит Республика Коми. За год мощность рыбоводческих хозяйств края увеличится с 1,3 тонны до 600 тонн. В Коми делают ставку на садковое рыбоводство. Оно дает наибольшую прибыль. «Урожайность» рыбы в садках – 100 кг с кв. метра. Таких показателей нет ни в одном другом секторе сельского хозяйства. Самый интересный проект в Коми – разведение форели и осетровых в водах Печорской ГРЭС. По предварительным расчетам, производство выйдет на самоокупаемость уже к 2010 году.

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