Для россиян наступает режим жёсткой экономии

Население России на себе ощутило, что обещания по увеличению доходов в текущем году выполнены не будут. По мнению экспертов, даже если и произойдёт какое-то увеличение доходов, оно будет символическим. Практически 80% граждан вынуждены на чём-нибудь экономить. А 25% экономят даже на еде.



За 2018 год сократилось количество людей, которые раньше не экономили ни на чём. Первыми в списке не жизненно важных расходов появились путешествия. Многие из экономии решили от них просто отказаться.



По данным опроса "Ромир", больше опасений вызывает ситуация с экономией средств на еде. Почти каждый четвёртый россиянин питается простейшими продуктами, без деликатесов. Существенная экономия также происходит на одежде и обуви - 17% респондентов не обновляют гардероб.



Потуже затягивать пояса заставляет очередное подорожание услуг ЖКХ, бензина. Экономисты Высшей школы экономики также считают, что до конца текущего года увеличения доходов населения ждать не стоит. Даже до начала второго квартала следующего года ситуация может существенно не измениться. Соответственно, выполнить майские указы президента правительству будет невозможно, если опять не поможет чудо-статистика.



Причинами ухудшения экономического положения населения называют падение цен на нефть, принятие новых санкций против России, торгово-экономическая война США и Китая.



Показатели доходов россиян могут измениться только в пределах погрешности. По мнению политических экспертов, в самом указе президента отсутствует конкретная цифра в плане задач по повышению доходов населения. Так 0,1% тоже будет считаться повышением дохода.



Росстат также опубликовал пессимистические данные о доходах россиян. По его сведениям, только 32% населения страны не экономит. Порядка 40% могут приобрести товары без проблем, но они не относятся к предметам длительного пользования. Около 15% населения затрудняются с оплатой жилищно-коммунальных услуг.



