Во Всемирном банке подсчитали, через сколько лет экономика Украины сравняется с Польшей

Во Всемирном банке рассказали, сколько лет понадобится экономике Украины, чтобы достичь уровня стран с развитой экономикой. Отмечается, что на сегодняшний день страна является одной из беднейших в регионе.

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«Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран», - считают во Всемирном банке.

Существующий на сегодняшний день уровень бедности в стране превышает докризисные показатели. По словам специалистов, Украине необходимо не менее 50 лет упорной работы, чтобы по уровню своего экономического развития сравняться с нынешней Польшей, передаёт РИА Новости.