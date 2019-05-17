Пенсионному фонду Украины пророчат скорый дефолт

Депутат Верховной рады Наталья Королевская считает, что уже к концу этого года пенсионный фонд Украины может ждать дефолт. По её словам, дефицит бюджета достиг рекордной отметки в 160 миллиардов гривен.

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«Если сегодня не принять ряд реанимационных мер, уже к концу года Пенсионный фонд будет не в состоянии выплачивать пенсии, а его дефолт будет неизбежным», - рассказала Королевская.

Она отметила, что от кризиса может уберечь реструктуризация существующих долгов по зарплате и единому социальному взносу, индексация пенсий и повышение прожиточного минимума для пенсионеров, передаёт РИА Новости. Также депутат заявила, что «ответственные за провал пенсионной реформы, должны немедленно уйти в отставку».