Россия отстала в два раза от развитых стран по производительности труда

Последние пять лет производительность труда в развитых странах росла по 2% в год. В России же этот показатель составляет 0,5% в год. Чтобы догнать страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) России нужно выдавать по 20% роста производительности труда в год.



Это мало реально. Сегодня мы уже в два раза отстали. В настоящее время производительность труда в РФ составляет 26,5 доллара в час, в странах ОЭСР - 54,8 доллара в час. Данные даются в текущих ценах по паритету покупательной способности. Из всех стран ОЭСР Россия опередила только Мексику, где производительность труда 21,6 доллара в час.



Пытающиеся вселить оптимизм экономисты пытаются оправдать такое российское отставание наличием теневого сектора экономики, который составляет долю 30-40%. В основном это малый и средний бизнес, с высокой производительностью труда, но максимальным стремлением сократить издержки. В том числе на тех показателях, которые обычно отражаются в официальной статистике. Вот если бы все перешли в белую зону, то и разрыв в производительности труда резко уменьшилась бы.



Другая причина - техническое отставание производства, большое количество ручного труда. Но если вдруг повсеместно ввести автоматизацию и роботизацию процессов, то где будут работать высвободившиеся люди? Поэтому цель нам понятна - повысить, а вот зачем - пока не очень.



