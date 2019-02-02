Злые начальники наносят ущерб экономике России

Экономика РФ ежегодно теряет порядка $2 млрд из-за грубых руководителей. К таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики, об итогах исследования которых пишет в субботу "Коммерсантъ".

Грубое отношение к своим подчиненным практикуют, по оценкам ВШЭ, около половины руководителей в частных и государственных компаниях: в той или иной степени 56% опрошенных сталкивались с этим явлением.

Чаще всего их заставляли заниматься неквалифицированной и рутинной работой (с такими требованиями сталкивались 24%). Это вело к увольнениям "по собственному" или намеренному игнорированию обязанностей "в отместку".

Под "грубым" отношением подразумевается унижение подчиненных, их подавление, оскорбления и/или грубое обращение. Список не включает физическое и сексуальное насилие, которые преследуются по закону.