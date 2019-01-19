В Минсельхозе отметили рост цен на некоторые продукты

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что ситуация с ценами на российском продовольственном рынке в целом стабильна, но отмечается подорожание некоторых продуктов в торговых сетях.

В кулуарах сельскохозяйственной выставки "Зеленая неделя" Патрушев отметил, что Минсельхоз уделяет особое внимание ценовой ситуации в агропромышленном секторе и осуществляет еженедельный мониторинг.

"Наблюдается некоторый рост цен в торговых сетях на отдельные товары: птица, сахар, яйца и плодоовощная продукция. При этом сильного роста цен у производителей не наблюдается", - цитирует его РИА Новости.