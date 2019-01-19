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В Минсельхозе отметили рост цен на некоторые продукты
19 января 2019, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что ситуация с ценами на российском продовольственном рынке в целом стабильна, но отмечается подорожание некоторых продуктов в торговых сетях.
В кулуарах сельскохозяйственной выставки "Зеленая неделя" Патрушев отметил, что Минсельхоз уделяет особое внимание ценовой ситуации в агропромышленном секторе и осуществляет еженедельный мониторинг.
"Наблюдается некоторый рост цен в торговых сетях на отдельные товары: птица, сахар, яйца и плодоовощная продукция. При этом сильного роста цен у производителей не наблюдается", - цитирует его РИА Новости.
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