ЦБ предупреждает о возможном росте инфляции в начале будущего года

В Центробанке сегодня предупредили, что инфляция в стране в начале будущего года может достичь 5,5 процента. Согласно последней информации экспертов, это может произойти из-за повышения НДС.

Как говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляционным ожиданиям, отметили, что беспокойство населения в связи с вероятным повышением инфляции является оправданным.

В регуляторе в пятницу, 28 декабря, однако, отметили, что во втором полугодии 2019 года темп прироста потребительских цен в России начнет постепенно замедляться, а уже во второй половине 2020 года данный показатель вернется к 4 процентам.