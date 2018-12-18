Кривой эталон

Правительство задумалось о том, чтобы установить эталонные тарифы на прокачку нефти – пишет Ъ. Кабмин считает, что эталонный тариф сделает отрасль более прозрачной. Для непосредственных участников процесса возможное нововведение означает потери миллиардов рублей, нерентабельность многих направлений, переориентацию экспорта с российских портов на порты недружественной Прибалтики и усилению диктата транзитных государств - Украины и Белоруссии.

Вице-премьер Дмитрий Козак 19 ноября поручил ФАС, Минэнерго, Минэкономики и «Транснефти» разработать «эталонный» тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов. Речь идет о едином тарифе, рассчитанном на основе фактических операционных затрат, к которым может прибавляться инвестиционная составляющая.

При этом ФАС предлагает вводить эталонные тарифы для «Транснефти» только после того, как это будет сделано для «Газпрома». Учитывая полярные позиции сторон в дискуссии по газовым тарифам и факт многолетнего обсуждения этого вопроса, предложение ФАС фактически делает перспективы введения эталонных тарифов для «Транснефти» крайне неопределенными.

Но даже при таких туманных перспективах, уже сейчас идея «эталонного тарифа» представляется крайне непроработанной, а при внимательном прочтении и анализе, подрывающей экономические основы нефтетранспортной системы страны. Впору предположить «правительственную» диверсию.

Нет линейных зависимостей

В настоящий момент для различных участков системы «Транснефть» установлено 97 тарифов. Такое количество обусловлено рядом причин. Это и объемы вложенных инвестиций, и природно-климатические условия прохождения трубы, и принадлежность трубопроводов, и геополитическая составляющая. Введение эталона означает пересмотр всей действующей системы тарификации.

Уже сейчас в идее эталонного тарифа можно выделить две нерешаемые проблемы – методологическую и экономическую.

Сегодня практически все расходы по транспортировке нефти и нефтепродуктов являются условно-постоянными и не зависят от объёмов. Исключение - расходы на электроэнергию, они условно-переменные, но эта зависимость тоже не прямо пропорциональна объемам. В итоге, применение эталонного тарифа в расчёте на объем становится бессмысленным, т.к. нет линейных зависимостей.

Отдельная история с бухучетом. Сейчас вся налоговая база (аммортизация, соцнужды и проч.) регулируется стандартными правилами бухучета, положениями Налогового Кодекса и прочими правовыми актами. Как в существующих условиях применять метод «эталонных» расходов? Ответа пока никто не предлагает.

И это только первый блок нерешаемых вопросов. Второй гораздо серьезнее, так как затрагивает экономическую составляющую всей отрасли. Если тариф будет выравнен, всем участникам процесса придется пересчитывать свою экономику – затраты на инвестиции, операционную деятельность, дивидендную составляющую и все что с этим связано.

Например, при переходе на эталонный тариф произойдет резкий скачок стоимости на трубопроводе «Восточная Сибирь – Тихий океан» из-за громадной протяженности и удаленности основных месторождений от конечных мест реализации. По данным компании «Транснефть», для «Роснефти» рост тарифной нагрузки увеличится на 10%, для «Лукойла» – до 80%, для «Газпром нефти» до 56%.

По предварительным подсчетам одна только «Роснефть» может недобрать более $10 млрд, что скажется на кредитной нагрузке компании - нечем будет закрывать китайские долги.

На руку конкурентам

Все это значительно ухудшит экономическую привлекательность поставок нефти на перспективные рынки АТР и может послужить причиной отказа нефтяников от использования данного маршрута.

На северо-западном направлении произойдут существенные изменения. В направлении порта Приморск скорее всего произойдёт снижение стоимости транспортировки, в то время как стоимость поставки нефти по нефтепроводу БТС-2 (в направлении порта Усть-Луга) станет дороже. Однако поставки нефти из этих двух портов фактически замкнуты на один и тот же рынок нефти.

Таким образом, использование «эталонных» тарифов разрушит сложившийся ценовой паритет и вызовет разбалансировку системы, в результате экономическая привлекательность маршрута в порт Усть-Луга значительно снизится, что может привести к недозагрузке этого порта.

Практически для всех нефтяных компаний будет иметь место увеличение стоимости транспортировки в направлении Новороссийска. Это сразу отдаст рынок южной Европы конкурирующим производителям нефти из арабских государств.

Неизбежно произойдет радикальное снижение стоимости транспортировки нефти по трубопроводу Дружба. Однако, европейские потребители, выступающие за дифференциацию поставок, будут готовы брать нефть только при существенном демпинге цены. Это поможет ещё и загрузить зарубежные прибалтийские порты (Гданьск, Вентспилс) в ущерб загрузки отечественных и усилению диктата транзитных государств – Украины и Белоруссии.

С введением «эталона» произойдет и увеличение стоимости транспортировки нефти при поставке ее на российские НПЗ, что повлечет рост цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.

Таким образом, переход на «эталонные» тарифы приведёт к системной разбалансировке российской системы магистральных нефтепроводов с негативными последствиями. Это тем более непредсказуемо, т.к. в мировой практике «эталонные» тарифы на таких разветвленных системах трубопроводов не встречаются.

Образцом здравомыслия на этом фоне смотрится крайне невнятная позиция замглавы ФАС Анатолия Голомолзина. Судя по раздаваемым пресс-службой от его имени комментариям, он вполне понимает антинародную сущность "эталона" и по существу ничего не говорит.

«Что касается тарификации трубопроводного транспорта нефти, то предстоит определиться с базой тарифа, от которого будет происходить индексация с 2021 года. Для этого должны быть оптимизированы текущие расходы, а также в увязке с долгосрочной программой развития определена инвестиционная долгосрочная программа. Необходимо увязать эти вопросы и с уровнем выплаты дивидендов…».

Иными словами, решения пока нет, все крайне сыро, разберемся с «базой», а там видно будет.

В заключении необходимо упомянуть еще об одной серьезной причине невозможности принятия единого «эталона» в нашей стране – ее протяженности и зависимости от природно-климатических условий. Гипотетически можно предположить принятие не одного, а нескольких «эталонных тарифов». Один эталон – для Москвы, области и Северо-Западного региона, другой – для Якутии и Заполярья. Правда, это прибавит еще несколько «неизвестных» в уравнение, предложенное правительством. С учетом всех перечисленных «неизвестных» решение этого уравнения превращает его в одну из нерешаемых задач тысячелетия, сродни доказательству теоремы Ферма или решению гипотезы Римана.

Илья Надточей, аналитик Института Развития Технологий ТЭК