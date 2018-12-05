Налоговые изменения в 2019-м: к чему готовиться бизнесу и потребителям

4 декабря в областном пресс-центре медиа-холдинга «Гранада Пресс» состоялась пресс-конференция на тему: «Кому и чем грозят новые изменения в налоговом законодательстве?». В роли спикеров выступили два представителя кафедры «Экономика и финансы» челябинского филиала Финансового университета при Правительстве РФ – к.э.н., доцент, завкафедрой Татьяна Викторовна Максимова и к.э.н., доцент Наталья Сергеевна Согрина, а также партнер вуза – директор аудиторской компании «ВИЛАНА» Виктория Витальевна Ломовкина.



В новом году россиян и, в частности, южноуральцев ожидает ряд изменений в налоговом законодательстве. И если одни (например, удорожание акцизов на алкоголь и топливо) традиционны и ожидаемы, то другие (такие, как увеличение НДС с 18 до 20%, рост ставок по экологическому сбору или, допустим, ужесточение налогового контроля в сфере предпринимательства) в силу своей неоднозначности вызывают у налогоплательщиков вопросы.



Специалисты подробно рассказали собравшимся журналистам о том, какие именно изменения в налоговом законодательстве ожидаются в 2019 году, как эти новшества скажутся на бизнесе и чем могут грозить конечному потребителю, а также, в частности, о том, на что в будущем могут рассчитывать самозанятые граждане. Эксперты в сфере экономики и финансов объяснили, как отразится на рентабельности бизнеса увеличение налога на добавленную стоимость (роста НДС имеет две стороны медали), поведали, от чего зависят изменения по «топливным» сборам (на повторение беспрецедентной ситуации 2018-го со снижением акцизов на топливо в 2019-м рассчитывать не приходится), объяснили связь между ставками на акцизы и ценами на товары (прежде всего, подорожает импорт), а также сообщили, к чему нужно быть готовым обычным потребителям (наряду с бензином, менее доступной станет также винная, табачная продукция, парфюмерия и косметика).



Кроме традиционных и ожидаемых, спикеры отметили и налоговые эксперименты, которые государство решило опробовать пока лишь в отдельных регионах. В частности, представители Финуниверситета рассказали о «пилоте» нового вида профессионального налога, об единственном спецрежиме, освобождающем от пенсионных взносов. В то же время, в 2019 году усилится налоговый контроль над недобросовестными предпринимателями, что, по словам экспертов, делается государством в целях борьбы с фирмами-однодневками.



Не все налоговые новшества, по мнению спикеров, обоснованы. По крайней мере, отмечают они, в открытом доступе исчерпывающей информации об экономической целесообразности некоторых изменений нет, что у бизнес-сообщества и не только вызывает ряд вопросов. В частности, о том, с чем связано усиление налогового бремени на сельскохозяйственников, ведь эта отрасль, которая в экономике Челябинской области занимает весомую долю, нуждается в поддержке, а не наоборот.



Наиболее существенные налоговые изменения



По сравнению с 2018 г. налоговая система РФ в 2019 г. будет претерпевать существенные трансформации. Но наряду с негативными, спикеры отметили и позитивные законодательные новшества, которые направлены на недопущение усиления налогового бремени на налогоплательщиков. Расскажем о наиболее существенных изменениях в разрезе федеральных, региональных и местных налогов.



Федеральные налоги



НДС. С 1 января 2019 г. будут повышены ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Положительные моменты: льготные ставки 0% и 10% продолжат действовать; освобождены от уплаты НДС работы по перевозке пассажиров и багажа автотранспортом на государственных и муниципальных контрактах; срок камеральной проверки для декларации по НДС и документам к ней сократили до двух месяцев, что позволит принять в зачету «входящие» НДС в более короткие сроки; для экспортеров создали условия для более быстрого возмещения НДС без представления в налоговую банковской гарантии или договора поручительства при достижении порога общей суммы налогов не 7, а 2 млрд. руб. уплаченных за три предшествующих года; зарубежные IT-компании без обособленных подразделений в РФ должны будут встать на учет в налоговой и платить НДС, если они оказывают электронные услуги российским компаниям и ИП, и исчислять НДС из фактических цен реализации услуг по ставке 15,25%



Акцизы. В редакции Налогового кодекса 2018 г. повышение ставок по акцизам планировалось лишь в 2020 г. Однако в августе 2018г. все же ставки были пересмотрены.



1) Ставки акциза на топливо вырастут на % 3,7% (до 12300 и 12750 руб.) за тонну моторного топлива, за тонну дизельного топлива на 3,5% (до 8500 до 8800 руб.). 2) Установят единую ставку акциза по вина и шампанские, производимые на территории России и привозные. Предлагается приравнять к вину и винные напитки, не содержащие этилового спирта, ставка как на шампанские – 36 руб. за литр. Предлагается отнести к подакцизным товарам виноград, используемый при производстве вина. Если виноград собственного производства – предоставить налоговые вычеты с применением понижающего коэффициента. 3) Акциз на темное судовое топливо отменить на период 2019-2021 гг, с 1.01.2022 акциз 1000 р. за тонну. 4) Вводится новый вид акциза - на кальянную смесь (новый подакцизный товар) по ставке 457р. за кг. 5) Вводится акциз для отечественных производителей парфюмерии и косметики за используемый в продукции спирт по ставке 523 р. за литр безводного спирта, 107 р. – за литр денатурированного спирта. Предусмотрен налоговый вычет, если документально подтверждено, что сырье израсходовано в процессе производства.



Налог на прибыль организаций. Правительство установило ряд мер, которые смогут уменьшить налоговую нагрузку по этому налогу: 1) продлен срок действия налоговых ставок на 2021-2024гг. - ставка 20%, из них 3% в федеральный и 17% в региональный бюджет; 2) регионы смогут устанавливать пониженную ставку, если это прямо установлено в кодексе; 3) на расходы организации можно списать расходы на туристические путевки по РФ для работников в размере 50 тыс. руб. в год на каждого работника и родственника, но не более 6% от расходов на оплату труда с учетом медобслуживания и взносами на добровольное личное страхование.



Государственная пошлина. Государством уже на протяжении нескольких лет проводится политика поддержки собственного бизнеса. В 2019 г. будет отмена госпошлина за регистрацию компаний и ИП, если документы поданы в электронном виде и подтверждены усиленной квалифицированной электронной подписью. По состоянию на 2018 г. размеры госпошлин за регистрацию ИП составила 800 р., а за регистрацию юридического лица, за рядом исключений – 4000 р.



Такой региональный налог, как налог на имущество организаций, изменится в лучшую для налогоплательщиков сторону – из объектов налогообложения исключат движимые активы, то есть движимое имущество организаций не будет облагаться налогом. С другой стороны, Минфин планирует завершить переход на расчет налога исходя из кадастровой стоимости как для организаций, так и для физических лиц. Стоит напомнить, что исходя из кадастровой стоимости рассчитывается земельный налог, который относится к местным. Это приведет в притоку доходов в бюджет.



Ставки по страховым взносам, которые находятся в ведении налоговых органов с 2017 г., на 2019 г. останутся неизменными (общая ставка 30%, в т.ч. 22% в ПФ, 2,9% в ФСС, 5,1- в ФОМС). Хотя в НК РФ 2018 г. планировалось их повышение с 2021 г. Изменение связано с принятием решения о повышении пенсионного возраста. Увеличится предельные базы по взносам (в ПФ с 1021000р. до прогнозного 1150000 р (+12,6%), на случай временной нетрудоспособности и с связи с материнством с 815000 р. до прогнозного 865000 р. (+6,1%). Ожидается повышение размеров взносов ИП за себя по пенсионному страхованию на 10,6% (если доход не превысит 300000р – взнос 29354 р., и с превышения +1%), по медицинскому страхованию рост на 17,9% (взнос 6884 р.).



Налог на доходы физических лиц. 1) Несомненно, имущественный вычет заемщик может получит не только по телу кредита, но и по процентам. Право на возврат НДФЛ сохраняется в случае перекредитования, количество банков для рефинансирования ипотеки не ограничено. Что будет способствовать доступности жилья. 2) Кроме того, положительным изменением станет освобождение доходов физических лиц-налоговых резидентов РФ – от продажи недвижимости, если жилье находилось в собственности 3 года и было получено в порядке наследования, по договору дарения, в результате приватизации или по договору пожизненного содержания; полученные в рамках программы реновации (жилые помещения и денежные компенсации). 3) от уплаты НДФЛ будут освобождаться суммы на полевое довольствие в размере 700руб. (геодезисты, геологи, археологи, инженерный персонал). 4) Однако если налогоплательщик не задекларирует доход от продажи недвижимости, то налоговая сможет начислить НДФЛ по кадастровой стоимости.



Специальные налоговые режимы



Ряд изменений связан с уже устоявшимися специальными налоговыми режимами. Наиболее существенные из них следующие:



1) Упрощенная система налогообложения. Предприниматели, применяющие объект «доходы» и работают с онлайн-кассами, с 2019г. не будут сдавать декларации, что упростит документооборот и отчетность. Полностью обновленный список видов деятельности для льготной ставки 20% в связи с ОКВД-2 для ряда предпринимателей даст возможность применения такой нормы, но другие виды экономической деятельности необходимо будет облагать по ставке 30%.

2) Единый налог на вмененный доход. Освобождены от обязательного применения онлайн-касс организации и ИП до 1 июля 2019г. Однако с учетом темпов инфляции повышен К1 для расчета налога до 1,915 (прирост на +2,5%).

3) Патентная система налогообложения. Включены новые виды деятельности для применения патента, связанные с растениеводством, животноводством и услуги с ними связанные. Но регионы получат право устанавливать ограничения для применения патента на своей территории (ограничения по площади аренды, количеству автотранспортных средств и судов водного транспорта, количества объектов розничной торговли и общепита и их площадей).



Новые налоги



Изменения в налоговой политике России связаны с возможным введением в действие ряда новых налогов.



1. Туристический налог. В 2018 г. действует курортный сбор в Краснодарском крае, Крыму, Ставропольском и Алтайском крае. Установить право взимать 2% от цены проживания по аналогии с курортным сбором туристический налог для остальных регионов. «Пилот» может быть реализован в 2019 г. в Санкт-Петербурге. Налогоплательщики – туристы, приезжающие из других регионов или стран.

2. Экологический налог. С 2020г. планируется ввести экологический налог, а не сбор для организаций, ИП и физлиц. Объект налогообложения – негативное воздействие на окружающую средств результате выброса в атмосферный воздух стационарными источниками загрязняющих вещества, включенных в перечень; сброса в водные объекты сточных вод, содержащих вещества, включенные в перечень; образования, хранения, захоронения, накопления, размещения отходов производства и потребления каждого класса опасности. Предусмотрены авансовые платежи, для малых компаний – единовременно по итогам года. Налоговые ставки устанавливаются по видам загрязняющих веществ и классу опасности отходов производства и потребления.

3. И уже принятое к реализации в качестве эксперимента введение с 1 января 2019 г. налога на профессиональный доход для предпринимателей, у которых нет наемных работников, и для самозанятых. Проект ФЗ был подан на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 21 сентября 2018 г. Новый специальный налоговый режим запускается с 1.01.19 по 31.12.2028 г. в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. Предприниматели должны будут выбрать какой-то один налоговый режим, совмещать с общим налоговым режимом нельзя. Лимит доходов по данной системе – 10 млн. руб. Ставка налога для тех, кто работает с физлицами, 3-4%, а работающих с организациями – 6%.



Несомненный плюс данного режима, по мнению экспертов, в том, что предприниматели будут вправе не уплачивать страховые пенсионные и медицинские взносы. Удобство в применении нового налогового режима будет также заключаться в том, что сдавать отчетность не нужно. Специально разработанное мобильное приложение «Мой налог» позволит налогоплательщикам вносить данные о поступлениях денег от покупателей или заказчиков. Из приложения можно будет узнать о суммах налога и сформировать чеки о продажах. С помощью приложения можно будет сняться с учета в качестве плательщика НПД. Устанавливать приложение можно будет на компьютер, ноутбук, планшет, смартфон.



В поправках в Бюджетный кодекс уточняется, что налоговые доходы от уплаты налога на профессиональный доход подлежат распределению как в федеральный, так и в региональный бюджеты: по налоговой ставке в размере 4% в региональный бюджет будет перечислено 62,5% в федеральный 37,5%; по налоговой ставке в 6% регионы получат 75%, федеральный бюджет – 25%.