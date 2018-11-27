Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин утром во вторник, 27 ноября, сделал важное заявление. По его словам, в настоящий момент российская экономика находится в настоящей "застойной яме".

Кудрин подчеркнул, что в последние десять лет РФ живет с темпами роста в размере 1 процента. Глава Счетной палаты в рамках выступления на V Международном форуме Финансового университета отметил, что подобного длинного периода с таким низким темпом роста после Второй мировой войны еще не было.

Алексей Кудрин напомнил, что ранее российское правительство снизило прогноз по росту ВВП в текущем году с 2,1 процента до 1,8 процента, однако в результате этот показатель будет еще ниже, передает РИА "Новости". По словам руководителя Счетной палаты, российской экономике требуются новые драйверы.