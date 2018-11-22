В ПФР сообщили, когда вопрос о накопительной пенсии будет прояснен

Закон об индивидуальном пенсионном капитале окончательно прояснит вопрос о накопительной части пенсии, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Госдума продлила заморозку накопительной пенсии

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о заморозке накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты парламента. В финансово-экономическом обосновании документа говорится, что реализация закона уменьшит трансферт на обязательное пенсионное страхование, передаваемый из бюджета в Пенсионный фонд России, на 609,1 млрд руб.

Как считает Дроздов, ПФР не сможет сэкономить на выплате пенсий в связи с изменением пенсионного возраста с 2019 года, потому что одновременно увеличится и уровень индексации выплат, передает ТАСС. Законопроект о продлении заморозки накопительной части был введен, скорее всего, с учетом того, что в следующем году будет принят закон об индивидуальном пенсионном капитале, который даст возможность поставить точку в этом вопросе, отметил Дроздов.

Сейчас тариф страховых взносов составляет 22% и 10% сверх предела и зафиксирован на постоянной основе, а отчисления в накопительную часть заморожены до 2021 года.