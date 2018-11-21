Независимых АЗС могли бы продавать бензин по 30 рублей за литр

Независимые АЗС в России готовы продавать бензин по любой цене, но с наценкой не менее 3 рублей на литр. Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов объяснил, что в противном случае они будут работать в убыток и им придется закрыться.

По словам эксперта, независимый сектор устроила бы цена и 30 рублей за литр. Как объяснил Баженов, независимые АЗС не влияют на цены, - сообщает РИА Новости. "Независимый сектор пляшет от тех цен, которые ему установили. Независимому сектору можно продавать товар по любой цене", - подчеркнул он.

Необходима только нормальная маржинальность. "...которая будет больше трех рублей на литр, которая позволит и зарабатывать, и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и, конечно, вкладываться в развитие", — заявил аналитик.

Баженов подчеркнул, что соглашение между правительством и нефтяными компаниями, достигнутое на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака, установило убыточность независимых АЗС на пять месяцев. И может последовать их закрытие.