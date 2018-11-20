Безработных в России предложили штрафовать за неуплату взносов

Неработающих россиян предлагают обязать самостоятельно платить страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, а также Фонд обязательного медицинского страхования.

Об этом сообщает издание "Российская газета". С данной инициативой выступил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

При этом подчеркивается, что соответствующий законопроект затрагивает только здоровых лиц трудоспособного возраста, которые на текущий момент нигде официально не трудятся.

Данная обязанность не будет распространяться на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении.