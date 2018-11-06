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Рублю предсказали падение в 2019 году
6 ноября 2018, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]
Курс рубля в 2019 году может сильно ослабнуть под влиянием действующих и ожидаемых антироссийских санкций, рассказал главный экономист и заместитель главы ВЭБа Андрей Клепач на международной бизнес-конференции KEF-2018.
По мнению эксперта, до конца текущего года курс рубля будет стабилен. Но санкции США «оказали серьезное тормозящее влияние на развитие экономики», в итоге Россия оказалась «отрезана от мирового рынка заимствований». Санкции продолжают давление на валютные рынки, тем самым способствуя дестабилизации.
Также Клепач предупреждает о вероятном оттоке капитала из России. По его оценкам, отток может составить 60 миллиардов долларов вместо прогнозировавшихся ранее 30 миллиардов.
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