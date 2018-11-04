Якутия придумала способ борьбы с высокими ценами на АЗС

Глава республики Якутия Айсен Николаев рассказал журналистам, как планируется повлиять на проблемы высоких цен на топливо, а также некачественного бензина на авто-заправочных станциях. Госрегулирования цен на бензин не будет, заявили в правительстве

По его словам, Якутия начнет собственное производство моторного топлива, передает РИА Новости. Он отметил, что уже дал поручения по направлениям решения данного вопроса.

Николаев напомнил, что с июня текущего года оптовые цены на литр бензина выросли в среднем на 8-9 рублей, а литр дизельного топлива подорожал на 12 рублей.

Других способов воздействия на стоимость топлива у якутского правительства нет: власти могут регулировать только наценку, так как в регионе нет АЗС вертикально интегрированных компаний.