Эксперт: Нефтяникам на самом деле не хватает денег

Нефтяные компании обратились к российскому правительству с просьбой об увеличении цен на топливо на 4-5 рублей, как передает РБК со ссылкой на источники.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, с чем связана настойчивая просьба нефтяных компаний, сообщает НСН.

«Около 60-70% в литре бензина это налоги и сборы. Государство еще больше их повышает и хочет, чтобы цены оставались на прежнем уровне. Нам всем конечно есть куда ужиматься. Однако нужно понимать, что дополнительные затраты будут переложены на стоимость топлива, а не приведут к отказу от "мерседесов"», — отметил эксперт.