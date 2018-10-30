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Нефтяники предложили правительству повысить цены на бензин на 4 - 5 рублей
30 октября 2018, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель нефтяных компаний сообщили правительству о необходимости поднять в ближайшее время, с нового года, цены на бензин на четыре - пять рублей (4–5) за литр. Обсуждение цен на топливо проходидо на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака на прошлой неделе, 24 октября.
Нефтяники сообщили правительству о возможном росте розничных цен на бензин и дизель на 4 – 5 рублей. По словам источника, близкого к кабмину, нефтяники "просто жаловались правительству на свои проблемы и в четыре - пять рублей оценили убытки при продаже литра топлива, - сообщает РБК.
Знающие тему говорят, что поднимать цены на топливо по принципу "мне плохо, поэтому плевать на всех" все-таки не будут".
После резкого роста цен на бензин весной правительство договорилось с нефтяниками, что они будут сдерживать цены с 1 июня. Эта договоренность действует. Но из-за снижения курса рубля и дорогой нефти литр АИ-92, например, в октябре компании продают в среднем на 4 рубля дешевле, чем могли бы продавать на экспорт.
Осенью, несмотря на договоренности с правительством, некоторые АЗС начали отпускать цены.
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