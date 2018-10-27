Глава «Нафтогаза» признал Украину экономически бесперспективной
27 октября 2018, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев считает, что шансы Украины выйти в лидеры по экономическому развитию уменьшаются с каждым годом: страна не является даже "середнячком".
По его словам, Украина теряет пункты по экономическому развитию в геометрической прогрессии, и в целом, на текущий момент данное государство представляет собой "фейл-кейс".
Такое мнение выразил глава украинской компании Андрей Коболев в ходе недавней дискуссии о ключевых проблемах Незалежной, организованной изданием "Новое Время".
По мнению бизнесмена, экономические шансы украинского государства падают из-за очевидного отсутствия "качества человеческого потенциала", пишет РИА Новости.
Коболев признал, что "качественные кадры" на сегодняшний день стремятся по разным причинам как можно скорее покинуть Украину, эмигрировав в более успешные страны.
Как отмечают политологи, такое заявление руководителя концерна свидетельствует о крайнем напряжении в политических и предпринимательских кругах государства.
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