Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев считает, что шансы Украины выйти в лидеры по экономическому развитию уменьшаются с каждым годом: страна не является даже "середнячком".

По его словам, Украина теряет пункты по экономическому развитию в геометрической прогрессии, и в целом, на текущий момент данное государство представляет собой "фейл-кейс".

Такое мнение выразил глава украинской компании Андрей Коболев в ходе недавней дискуссии о ключевых проблемах Незалежной, организованной изданием "Новое Время".

По мнению бизнесмена, экономические шансы украинского государства падают из-за очевидного отсутствия "качества человеческого потенциала", пишет РИА Новости.

Коболев признал, что "качественные кадры" на сегодняшний день стремятся по разным причинам как можно скорее покинуть Украину, эмигрировав в более успешные страны.

Как отмечают политологи, такое заявление руководителя концерна свидетельствует о крайнем напряжении в политических и предпринимательских кругах государства.