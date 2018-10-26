Российский политолог нашел средство остановить украинскую экономику за 24 часа

Россия обладает возможностями, которые позволяют ей остановить экономику Украины за 24 часа. С таким заявлением выступил отечественный политолог Дмитрий Куликов.

По словам эксперта, РФ может прекратить поставки соседнему государству угля, углеводородов и топлива для АЭС. В случае такого развития событий экономическая деятельность на Украине остановится в течение суток, заявил Куликов в эфире «России-1».

Аналитик добавил, что, согласно его прогнозу, Москва не пойдет на описанные им радикальные меры. От их реализации руководство РФ удерживает то, что жертвами санкций могут стать миллионы русских людей, проживающих на Украине, отметил Дмитрий Куликов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Владимир Корнилов назвал «самый болезненный» санкционный удар, который Москва может нанести по проводящему антироссийскую политику Киеву.