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Минфин знает, как сдержать рост цен на бензин
25 октября 2018, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]
Минфин РФ считает лицензирование экспорта нефтепродуктов при гарантии поставлять определенный объем топлива на внутренний рынок одной из самых эффективных мер для сдерживания роста цен на бензин.
Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Алексей Сазанов. "Когда экспортируют только производители, у перекупщиков нет возможности покупать на внутреннем рынке и вывозить. Это будет давить цены вниз", - отметил он. При этом объемы экспорта снижаться не будут, передает ТАСС. "Если установить правильное обязательство поставки на внутренний рынок, вы таким образом насытите внутренний рынок, а производители "хвосты", которые у них остаются, могут экспортировать", - пояснил Сазанов.
Цены производителей на автомобильный бензин в России в сентябре 2018 года увеличились на 10% по сравнению с предыдущим месяцем текущего года. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.
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