Цены на бензин в России за месяц выросли на 10%

Цены производителей на автомобильный бензин в России в сентябре 2018 года увеличились на 10% по сравнению с предыдущим месяцем текущего года. Об этом свидетельствуют материалы Росстата. Силуанов исключил скачки цен на бензин

Кроме того, подорожали и другие виды нефтепродуктов: за сентябрь цены на них увеличились на 5%, а их стоимость по сравнению с августом прошлого года поднялась более чем на треть - на 35,4%.

В целом в сентябре по сравнению с августом цены производителей выросли на 1,3%, с начала года - на 11,1%. В 2017 году сентябрьский рост цен составил 2,4%, а с начала года стоимость увеличилась на 4,9%.

Аналитики Независимого топливного союза считают, что еще до конца текущего года розничные цены на топливо вырастут примерно на 2–3 рубля за литр, сообщает в среду, 17 октября, РБК.

Напомним, как ранее писали АН, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин не ожидает скачков цен на топливо в России, несмотря на рост акцизов с 1 января 2019 года.