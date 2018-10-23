Украина попала на первое место по уязвимости среди развивающихся экономик

Эксперты заявили, что Украина находится на первом месте по уязвимости среди развивающихся экономик мира. Специалисты проанализировали стабильность валют 190 стран под влиянием внешних факторов.

Согласно данным консалтинговой фирмы IHS Markit, в рамках составления рейтинга экономисты учитывали сальдо баланса по текущим операциям, инфляцию, валютные резервы, а также внешние долговые обязательства государств.

Подчеркивается, что украинская гривна в настоящий момент находится под сильнейшим давлением, но после вмешательства Нацбанка ослабление курса валюты удалось смягчить. Главный экономист IHS Markit Нариман Бехравеш, однако, полагает, что Украина все еще уязвима из-за сильнейшего бюджетного дефицита и хронического дефицита по текущим операциям.

Наименее уязвимыми среди развивающихся рынков были признаны РФ и Китай.