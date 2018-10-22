Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк России увеличил ипотечные ставки на 0,4—0,6 процентного пункта. Об этом сообщается на сайте банка. Как сообщил Сбербанк, минимальная ставка по кредиту на строящееся жильё изменилась с 7,1 процента до 7,5 процента (повысилась на 0,4 процента), а на готовое жильё — с 8,6 процента до 9,2 процента (повысилась на 0,6 процентного пункта).

Рефинансирование ипотеки для клиентов других банков теперь в Сбербанке предлагается по ставке от 9,9 процента вместо 9,5 процента, - передает RT.