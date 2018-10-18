Как безболезненно вывести из тени малый и средний бизнес?

Российская экономика сегодня на 39% в тени, а люди, в ней задействованные, по сути, не имеют никаких отношений с государством, кроме того, что у них есть паспорта РФ, заявляет бизнес-омбудсмен, председатель «Партии Роста» Борис ТИТОВ.



"Сегодня важно дать таким предпринимателям уверенность в том, что можно работать легально, что это можно делать ненакладно и неопасно. Как конкретно это сделать, мы сформулировали в программе «Свет для гаражной экономики», где чётко прописаны необходимые шаги. К слову, только страховые взносы в 30% убивают любое желание выйти в свет! Даже некоторые известные рестораны работают по налогосберегающим схемам, не только малый бизнес.



Что мы предлагаем? Например, для самозанятых правом на ведение бизнеса должен быть патент, который был бы не дороже 20 тысяч рублей в год, выдавался бы сроком до трёх лет и не по 4 видам деятельности, как сегодня, а по 45. Чтобы упростить регистрацию в качестве ИП, мы предложили и проработали с государством механизм, при котором сама покупка патента уже является регистрацией. А окончание его срока действия автоматически вела бы к снятию с налогового учёта. В итоге бюрократии меньше, а у самозанятого появляется возможность брать кредит на бизнес уже не

как физлицо.



Что касается административного давления, то здесь мы предлагаем малый бизнес вообще оградить от проверок. Плюс объявить амнистию для тех предпринимателей, кто уже долгие годы выплачивает зарплату в конвертах.



Кроме того, мы предложили снизить страховые взносы до 14%. Нет смысла увеличивать пенсионный возраст – это не решает корень проблемы, когда больше трети бизнеса вообще ничего не платит. Поэтому 14% страховых платежей – это как раз столько, сколько бизнес готов платить, и одновременно это достаточная сумма

для выплат пенсий, если провести иную пенсионную реформу".



Подробнее о новаторских предложениях бизнес-омбудсмена читайте в свежем номере "Аргументов недели".



