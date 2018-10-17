Заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский в среду, 17 октября, не исключил возможности строительства в будущем магистрального трубопровода "Северный поток – 3".

Политик отметил, что реализация данного проекта является вопросом не политики, а экономики, поскольку следует учитывать дополнительные траты на эксплуатацию и строительство.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Яновского, создание "Северного потока – 3" является расчетной и экономической задачей. Замглавы Минэнерго уточнил, что газ должен поставляться на территорию Европы из России максимально эффективным и оперативным способом.