В Минэнерго не исключили возможность создания "Северного потока – 3"
17 октября 2018, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский в среду, 17 октября, не исключил возможности строительства в будущем магистрального трубопровода "Северный поток – 3".
Политик отметил, что реализация данного проекта является вопросом не политики, а экономики, поскольку следует учитывать дополнительные траты на эксплуатацию и строительство.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Яновского, создание "Северного потока – 3" является расчетной и экономической задачей. Замглавы Минэнерго уточнил, что газ должен поставляться на территорию Европы из России максимально эффективным и оперативным способом.
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