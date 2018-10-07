Силуанов заверил: ограничения по использованию валюты не коснутся россиян

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" сообщил, что дедолларизация не затронет валютные средства россиян. Силуанов прокомментировал план по отказу от доллара‍

По словам министра финансов Антона Силуанова, необходимости бежать в банки и снимать валюту у граждан России нет: у правительства нет планов переводить долларовые счета в банках в рублевые.

Он подчеркнул, что кабинет министров, напротив, вводит большую либерализацию как во внешнюю торговлю, так и в финансовую деятельность внутри страны.

"Что касается хождения доллара, сбережений в долларах - это выбор каждого гражданина", - добавил глава Минфина.

Напомним, ранее АН сообщали, что, по словам Силуанова, снижение влияния американской валюты на российскую экономику необходимо для обеспечения стабильности в расчетах с другими странами.