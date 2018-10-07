Силуанов заверил: ограничения по использованию валюты не коснутся россиян
7 октября 2018, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" сообщил, что дедолларизация не затронет валютные средства россиян.
По словам министра финансов Антона Силуанова, необходимости бежать в банки и снимать валюту у граждан России нет: у правительства нет планов переводить долларовые счета в банках в рублевые.
Он подчеркнул, что кабинет министров, напротив, вводит большую либерализацию как во внешнюю торговлю, так и в финансовую деятельность внутри страны.
"Что касается хождения доллара, сбережений в долларах - это выбор каждого гражданина", - добавил глава Минфина.
Напомним, ранее АН сообщали, что, по словам Силуанова, снижение влияния американской валюты на российскую экономику необходимо для обеспечения стабильности в расчетах с другими странами.
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