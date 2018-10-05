Чубайс сообщил об угрозе деградации возобновляемой энергетики

Председатель правления корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс предупредил об угрозе деградации возобновляемой энергетики и заявил о необходимости поддерживать энергетику. В Москве состоялся форум «Российская энергетическая неделя», в рамках мероприятия выступал Чубайс.

По словам Чубайса, России нужно в 2025—2035 годах построить не менее 10 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии, - пишут «Ведомости».

Действующая программа поддержки ВИЭ за счет повышенных платежей за электроэнергию стартовала в 2013 году и рассчитана на строительство 5,5 ГВт мощностей к 2024 году за 1,7 трлн рублей. Если не продлить программу, отрасль может деградировать. Чубайс предупредил: «Возникает реальная опасность, что проделанная работа пойдет насмарку. Если (опасность) реализуется, после 2024 г. все помрет».

Электростанции строятся по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций за счет повышенных платежей промышленных потребителей за энергию).

По мнению экспертов, останавливать поддержку возобновляемой энергетики после 2024 г. не имеет смысла.