Рейтинг Forbes по США впервые за 20 с лишним лет претерпел изменения

В Соединенных штатах Америки впервые с 1994 года сменился лидер списка богатейших бизнесменов Forbes 400. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в этом году покинул первую строчку рейтинга.

Самым богатым американцем по версии журнала отныне признан владелец Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 160 миллиардов долларов, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Билл Гейтс с состоянием в 97 миллиардов долларов переместился на вторую строку. Отмети, впервые в истории данного рейтинга состояние одного из участников превысило 100 миллиардов в американской валюте.