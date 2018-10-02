В Госдуме прокомментировали планируемое введение нормы энергопотребления

В России обсуждается введение социальной нормы энергопотребления. Соцнорма для населения, как планирует правительство, составит 300 киловатт-час в месяц и будет оплачиваться по базовому тарифу. Энергопотребление свыше этой нормы будет оплачиваться по повышенному тарифу. В сети готовятся к введению норм энергопотребления: «Срочно запасаем свечки»

Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг считает, что ведение социальной нормы энергопотребления возможно, но тариф на электроэнергию при этом не должен быть завышен, - сообщает РИА Новости. Как отметил депутат, вопрос введения социальной нормы энергопотребления такой неоднозначный и все зависит от того, какая цель стоит. По его словам, сейчас наиболее актуальным вопросом является неравномерная обеспеченность регионов электроэнергией.

Новость о реформе энергопотребления сообщил "Коммерсантъ". Пользователи соцсетей активно обсуждают, как изменится оплата за электроэнергию.