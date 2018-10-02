В России настаивают на введении социальной нормы энергопотребления

В России правительство вернулось к обсуждению введения социальной нормы энергопотребления для населения. Социальную норму на свет — предел месячного энергопотребления, оплачиваемого, как в настоящее время, по заниженному тарифу, и рост тарифа на сверхнормативные киловатт-часы — пытались ввести еще в 2013 году.

Но в январе 2014 года реформу отложили на два года, - напоминает "Коммерсантъ". Теперь правительство вернулось к обсуждению замороженного проекта соцнормы энергопотребления для населения. По данным издания, вице-премьер Дмитрий Козак на совещании 19 сентября в целом одобрил идею Министерства энергетики и Министерства экономического развития по введению соцнормы.

Этим ведомствам и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов.

В соответствии со схемой, которая рассматривалась в правительстве, соцнорма энергопотребления установится на отметке в 300 кВт ч в месяц. Если такого количества "света" потребителю достаточно, то оно оплачивается по базовому тарифу, а если не - по повышенному. Если же потребление оказывается больше 500 кВт в, то оплата происходит по "экономически обоснованному" тарифу.