Утверждено: Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году поднимутся дважды

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 2019 году будут повышаться поэтапно, два раза. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что в будущем году с 1 января тариф проиндексируют на 1,7%, и на 2,4% с июля месяца. Глава МЭР Орешкин дал совет россиянам по операциям с валютой

Двухэтапная индексация тарифов на услуги ЖКХ, по предложению Минэкономразвития, вызвана повышением НДС с 1 января с 18% до 20%. Правительство одобрило предложение ведомства Орешкина о проведении индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа.

Еще Орешкин сегодня посоветовал не торопиться продавать или покупать валюту.