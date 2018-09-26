Утверждено: Тарифы на услуги ЖКХ в 2019 году поднимутся дважды
26 сентября 2018, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]
Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 2019 году будут повышаться поэтапно, два раза. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что в будущем году с 1 января тариф проиндексируют на 1,7%, и на 2,4% с июля месяца.
Двухэтапная индексация тарифов на услуги ЖКХ, по предложению Минэкономразвития, вызвана повышением НДС с 1 января с 18% до 20%. Правительство одобрило предложение ведомства Орешкина о проведении индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году в два этапа.
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