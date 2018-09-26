ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды в группе компаний «Кэшбери»

Банк России усмотрел явные признаки классической финансовой пирамиды в группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил, что информация передана в Генпрокуратуру и МВД.

Лях объяснил, что подозрительная группа основывается на принципах сетевого маркетинга, обещает завышенную доходность, ведет агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях.

По его словам, деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но признаков реальной экономической деятельности компании нет. По экспертным оценкам, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек, передает ТАСС.

«Кэшбери» позиционирует себя как p2p-платформа, следует из информации на ее сайте. Платформа предлагает гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитовать пользователей сервиса под залог.