Эксперты сообщили об ухудшении условий для бизнеса в России

Аналитики Всемирного банка сообщили об ухудшении условий для бизнеса в России. Специалисты высчитали Индекс качества государственного управления (World Governance Indicators, WGI).

Согласно данным отчета, Россия ухудшила позиции по этому показателю, индикатор регуляторной среды для бизнеса в нашей стране в 2017 году остался в отрицательной зоне и составил - 0,48. В 2016 году этот показатель составлял -0,42.

Индекс качества госуправления высчитывается на основании шести показателей: "подотчетность", "политическая стабильность и отсутствие насилия", "эффективность правительства", "качество регулирования", "верховенство закона" и "контроль над коррупцией", - сообщает "Коммерсантъ".

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что из-за введенных Западом антироссийских санкций бизнес начал возвращать деньги в Россию, предприниматели переводят средства в рубли, сокращается количество сделок с долларом США.