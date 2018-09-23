Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз "полил" проект "Северный поток - 2". Украинский президент заявил в интервью изданию Rheinische Post о риске для Европы попасть в ловушку газового шантажа со стороны России, если строительство газопровода "Северный поток — 2" продолжится.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.

По мнению Порошенко, этот проект не имеет никакого экономического смысла, а Владимир Путин, в первую очередь, намерен "получить рычаг геополитического давления на Западную Европу", - сообщает РИА Новости.

Как отметил украинский лидер, Украина имеет все возможности для транспортировки газа из России в Европу, и какой смысл выкладывать 20 миллиардов долларов США на новый трубопровод.

Порошенко заявил, что Россия несколько лет шантажировала Украину. Он рассказал, как "был неприятный момент, когда Путин тебе звонит сказать, что "Газпром" на следующий день прикрутит кран". Он попытался предостеречь европейских друзей, что значит зависеть от российского газа.

В Киеве выступают против реализации "Северного потока — 2", опасаясь потерять доходы от транзита российского газа. США тоже не хотят этого газопровода, так как имеют планы на поставки в Европу своего СПГ.

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценил возможный ущерб от запуска газопровода "Северного потока — 2".