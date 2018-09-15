В Киеве оценили возможный ущерб от запуска "Северного потока — 2"
15 сентября 2018, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценил возможный ущерб от запуска газопровода "Северного потока — 2", который будет поставлять газ из России в Германию.
Глава "Нафтогаза" в рамках конференции YES, проходящей в Киеве, заявил, что реализация проекта "Северный поток — 2" приведет к убыткам Украины порядка трех миллиардов долларов в год, сообщает УНН.
"Это те доходы, которые мы получаем за транзит газа", - заявил Коболев. По его оценке, это порядка трех процентов ВВП Украины.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ей хорошо известно о критическом мнении по поводу строительства этого газопровода. В Германии энергетическая политика диверсифицирована.
В Финляндии уже началась укладка труб газопровода "Северный поток-2".
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