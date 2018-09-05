В Финском заливе началась укладка труб газопровода "Северный поток-2"
5 сентября 2018, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]
В Финляндии началась укладка труб газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на официальном сайте Nord Stream 2 AG.
"Сегодня в 13:25 (по центральноевропейскому времени) судно Solitaire начало работы по укладке газопровода "Северный поток-2" в Финском заливе", — сообщили в компании. При этом отмечается, что укладка труб будет идти круглосуточно, без выходных.
По словам источника, все меры по обеспечению безопасности в финской ИЭЗ уже согласованы с Транспортным агентством Финляндии и Пограничной службой. Отмечается, что все работы выполняются под контролем национальных органов власти.
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