В Финляндии началась укладка труб газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на официальном сайте Nord Stream 2 AG.

"Сегодня в 13:25 (по центральноевропейскому времени) судно Solitaire начало работы по укладке газопровода "Северный поток-2" в Финском заливе", — сообщили в компании. При этом отмечается, что укладка труб будет идти круглосуточно, без выходных.

По словам источника, все меры по обеспечению безопасности в финской ИЭЗ уже согласованы с Транспортным агентством Финляндии и Пограничной службой. Отмечается, что все работы выполняются под контролем национальных органов власти.