ЦБ лишил лицензии еще один московский банк
21 сентября 2018, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 21 сентября, ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у очередного московского банка. Соответствующая информация сегодня появилась на официальном сайте регулятора.
Речь идет о столичном "Гранд инвест банке". Отмечается, что лицензия была аннулирована в связи с решением о прекращении деятельности организации в порядке добровольной ликвидации.
Согласно отчетным данным, которые были предоставлены в Банк России, "Гранд инвест банк" располагает достаточными средствами для удовлетворения требований кредиторов. Подчеркивается также, что в вышеуказанной организации будет создана ликвидационная комиссия.
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