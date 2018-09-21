ЦБ лишил лицензии еще один московский банк

В пятницу, 21 сентября, ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у очередного московского банка. Соответствующая информация сегодня появилась на официальном сайте регулятора.

Речь идет о столичном "Гранд инвест банке". Отмечается, что лицензия была аннулирована в связи с решением о прекращении деятельности организации в порядке добровольной ликвидации.

Согласно отчетным данным, которые были предоставлены в Банк России, "Гранд инвест банк" располагает достаточными средствами для удовлетворения требований кредиторов. Подчеркивается также, что в вышеуказанной организации будет создана ликвидационная комиссия.