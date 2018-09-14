Банк России повысил ключевую ставку

В пятницу, 14 сентября, стало известно, что Банк России принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта. Таким образом, данный показатель составит 7,5 процента годовых.

Информацию о повышении ключевой ставки сегодня предоставили в регуляторе. Отметим, что в 2018 году ЦБ дважды понижал ключевую ставку – в феврале, а также в марте.

Напомним, на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор видит в настоящий момент большое количество факторов, которые говорят о необходимости сохранить ключевую ставку на прежнем уровне, однако также появились и причины для ее повышения.